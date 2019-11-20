Россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы, - Воронченко о возвращенных РФ кораблях. АУДИО

Об этом в комментарии 4 каналу рассказал командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко, передает Цензор.НЕТ.

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По его прогнозам, подойдут корабли примерно через 16 часов. "Идет буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян", - заявил он.

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Напомним, 16 ноября появилась информация, что Украина отправила спецсуда за захваченными Россией в ноябре прошлого года катерами и буксиром.