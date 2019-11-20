Труба об ультиматуме Зеленского: "Точно работаю до 31 декабря. А потом: нет результата - нет должности". АУДИО

Это следует из записи разговора человека с голосом как у директора ГБР Романа Трубы, опубликованной на Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.

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По словам автора публикации, разговор состоялся при участии пиар-консультанта директора ГБР Ирины Демишевой и пресс-секретаря ГБР Анжелики Ивановой.

Труба: Все нормально. Точно работаю до 31 декабря. А потом или работаю дальше или не работаю... Он (президент Владимир Зеленский. - Ред.) сказал, нет результата, нет должности. Поэтому до 31 декабря.

По словам Трубы, Зеленский на совещании сказал: "Я понял, вы все тут научились с обществом общаться, фейсбук, ваши сайтики хорошо работают." При этом глава ГБР называет Зеленского "человеком "не сведущим в юриспруденции глубоко".

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Директор ГБР также перечисляет темы, по которым Зеленский просил дать результат, включая Укроборонпром, КГГА, Фонд гарантирования вкладов, строительство порта "Одесса", Аграрный фонд, янтарь, Грибовицкая свалка, таможня, экологическая сфера, защита инвесторов, кредитная сфера, разворовывание госбюджета, "экс".

Труба: Нужно посмотреть, кто что имеет. Я собираю совещание, теруправления, чтобы тоже переживали. Не буду же я один переживать за всех.

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Через несколько минут после завершения разговора с Демишевой и Ивановой Труба звонит кому-то и советуется: "У меня есть экономика и политика. Как скажете, мы в таком деле и организуем. Мне главное, чтобы эффективно и результаты".