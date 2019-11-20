"Так, ми різні, але є те, що ми цінуємо найбільше - свобода", - известные украинцы снялись в ролике ко Дню Достоинства и Свободы. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик опубликован на странице Минкульта в соцсети. На видео выдающиеся спортсмены, художники, музыканты, актеры, журналисты, военные, ученые и волонтеры сходятся во мнении, что главная ценность, которая их объединяет украинцев - это свобода.

В записи ролика приняли участие двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Станислав Медведенко, двукратный олимпийский чемпион в гребле на каноэ Юрий Чебан, первый украинский чемпион во фристайле Александр Абраменко, талантливая украинская гимнастка Кристина Пограничная, легендарный футбольный вратарь Александр Шовковский, а также ветераны войны, волонтеры, участники Революции Достоинства, школьники, режиссер Ахтем Сейтаблаев, телеведущие Татьяна Высоцкая, Елена Фроляк и Олег Панюта, публицист Юрий Макаров, художник Александр Ройтбурд, певцы Андрей Хлывнюк, Тарас Тополя и Каша Сальцова, директор института книги Александра Коваль, ученый Игорь Козловский и другие.

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