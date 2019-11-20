Генпрокуратура инвентаризирует дела Майдана, ни одно из них не будет утрачено, - Рябошапка. ВИДЕО

Об этом генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ .

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Он подчеркнул, что на данный момент переданы практически все уголовные производства. "Осталась буквально небольшая часть, с десяток, может, чуть больше", - сказал Рябошапка. По словам генпрокурора, дале переданы по подследственности. В основном - в ГБР, и НАБУ, а также в Нацполицию и СБУ. Рябошапка отметил, что наибольший интерес общественности вызвала судьба производств, связанных с событиями на Майдане. Поэтому он провел встречу с представителями семей Небесной сотни и объяснил людям, что будет происходить с уголовными производствами.

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"Ни одно из этих дел и этих производств не будет утрачено. Все производства пока упорядочиваются, инвентаризируются, для этого создана специальная комиссия в рамках Генпрокуратуры. В эту инвентаризационную комиссию также включены представители общественности, представители ГБР для того, чтобы была обеспечена прозрачность этого процесса", - сказал Рябошапка. Генпрокрор также сообщил, что из-за большого объема процесс передачи уголовных производств будет небыстрым.

"Поскольку объем материалов очень большой - он не просто большой, а очень большой, там тысячи томов, там огромное количество вещественных доказательств - этот процесс займет определенный период времени. Мы бы хотели, чтобы это состоялось как можно скорее, но к сожалению с большим объемом мы этого гарантировать не можем", - отметил Рябошапка.

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Напомним, с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура окончательно теряет функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации.

Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ , которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.