Расследование дела о приказах расстреливать людей на Майдане завершено в начале 2019 года, необходимо решение Рады, разрешающее заочное осуждение, - Юрий Луценко. ВИДЕО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Накануне 6-й годовщины Майдана хочу напомнить: дело о преступных приказах на расстрел людей завершено еще в начале 2019 года. Подозреваемые Янукович, Захарченко, Якименко и Шуляк скрываются в РФ. Для передачи дела в суд нужно решение уже новой Верховной Рады о заочном осуждении. Это была бы лучшая благодарность тем, кто отдал жизнь за свободу", - написал Луценко.

Он уточнил, что неоднократно обращался с этим вопросом ещё к парламенту предыдущего созыва, но не получил необходимого решения.

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"Право на заочное осуждение даст возможность осудить по оконченному уже делу тех, кто дал приказ расстрелять наших побратимов, мирных демонстрантов. Также это даст возможность осудить заочно, за терроризм в том числе, руководство вооруженных сил Российской Федерации, которое совершило преступления против человечности во время российско-украинской войны. Также это даст возможность осудить тех, кто с награбленными миллиардами убежал за пределы страны. Именно отсутствие права заочного осуждения, которое не предоставляет парламент, является ключевой проблемой", - подчеркнул Луценко.

Механизм заочного судопроизводства, согласно которому был осужден за государственную измену экс-президент Виктор Янукович, закончил свое действие с созданием Государственного бюро расследований. На рассмотрение депутатов VIII созыва Верховной Рады был передан законопроект, возобновляющий заочное судопроизводство, однако по итогам нескольких доработок в августе 2019 года он был отозван.

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