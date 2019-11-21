Полный список уничтоженного и украденного россиянами имущества на бронекатерах "Бердянск", "Никополь" и буксире "Яны Капу". ДОКУМЕНТ+ ВИДЕО

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"РФ с политическим иезуитством, якобы в результате переговоров вернула (а для граждан РФ - по своему уголовному делу передала на ответственное хранение Украины) грубо захваченные у нас корабли - "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу"! Но это не так! РФ была вынуждена - иначе бы имела траблы со своими кораблями в портах всего мира!" - написал он.

Матиос напомнил, что эту тяжелую, мало кому понятную (во всей ее юридической сложности) работу сделали команда замминистра МИД Елены Зеркаль и военных прокуроров, ликвидируемой в скором времени военной прокуратуры.

"Именно военные прокуроры осматривали, фиксировали и до сих пор продолжают фиксировать все, что сделала с нашими судами "соседка"! Это крайне необходимая, мало кому видимая, но для международных судебных учреждений такая важная процессуальная работа!" - отметил он.

Также Матиос выложил фото и видео с перечнем повреждений, уничтоженным и похищенным оборудованием, а также как происходила противоминная проверка на фарватере.

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Фото: Матиос/Facebook

Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"

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Год назад, 25 ноября 2018 года ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.