В России заявили, что плохое состояние возвращенных кораблей - проблема Украины. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание "Интерфакс".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

На видео запечатлен процесс подписания документов по передаче украинских судов, представители украинской стороны никаких претензий о состоянии судов не высказывают.

"Если за время перехода от берегов Крыма до Очаково украинская сторона сумела угробить суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", - отмечается в распространенном ЦОС ФСБ справочном материале.

В ЦОС отметили, что видеокадры, связанные с передачей украинской стороне двух катеров и буксира, публикуются в связи с заявлением командующего ВМФ Украины Игоря Воронченко об "угробленных россиянами возвращенных Украине бронекатерах "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу" "со снятыми плафонами, розетками и унитазами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия вернула захваченные корабли без каких-либо условий, договориться удалось "по телефону", - Зеленский

Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"

Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".