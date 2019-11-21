"Мы доказали, что умеем защищаться", - Порошенко поздравил соотечественников с Днем Достоинства и Свободы. ВИДЕО

Об этом написал в Фейсбуке пятый президент Украины Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Свобода - это демократия, право свободного выбора. Достоинство - это право на собственное мнение, которое никто не может ограничить уголовной ответственностью за распространение недостоверной информации.
Свобода - это возможность свободно путешествовать по Европе и всему миру. Достоинство - это перспектива стать полноправным членом Европейского Союза и НАТО.
Свобода и достоинство - это радость говорить на родном языке, ходить в свою церковь и знать свою историю. А еще - это уважать права других", - написал он.
"Мы доказали, что умеем защищаться. Кто бы ни посягал на наши вольности извне или изнутри. Мы рождены, чтобы быть свободными.
Поздравляю вас с Днем Достоинства и Свободы, дорогие украинцы. Слава Украине!" - написал Порошенко.