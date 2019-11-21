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21.11.19 11:44

"Мы доказали, что умеем защищаться", - Порошенко поздравил соотечественников с Днем Достоинства и Свободы. ВИДЕО

Свобода - это возможность жить в собственном независимом государстве. Достоинство - это сильная украинская армия, которой мы гордимся и которая уже шестой год подряд защищает право украинцев быть свободными.

Об этом  написал в Фейсбуке пятый президент Украины Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.


"Свобода - это демократия, право свободного выбора. Достоинство - это право на собственное мнение, которое никто не может ограничить уголовной ответственностью за распространение недостоверной информации.

Свобода - это возможность свободно путешествовать по Европе и всему миру. Достоинство - это перспектива стать полноправным членом Европейского Союза и НАТО.

Свобода и достоинство - это радость говорить на родном языке, ходить в свою церковь и знать свою историю. А еще - это уважать права других", - написал он.

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"Мы доказали, что умеем защищаться. Кто бы ни посягал на наши вольности извне или изнутри. Мы рождены, чтобы быть свободными.


Поздравляю вас с Днем Достоинства и Свободы, дорогие украинцы. Слава Украине!" - написал Порошенко.

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