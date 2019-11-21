Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Среди участников молебна были семьи погибших Героев, общественные активисты и участники Революции Достоинства. После молебна люди возложили цветы к мемориалу Героев Небесной Сотни.
Нынешнюю акцию организовали общественная организация "Семья Героев Небесной Сотни", Самооборона Майдана, инициативная группа раненых / пострадавших на Майдане, а также при поддержке Национального музея Революции Достоинства.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ