США твердо стоят на стороне украинцев, продолжающих работать ради воплощения в жизнь стремлений Евромайдана, - Тейлор поздравил с Днем достоинства и свободы. ВИДЕО

США твердо стоят на стороне украинцев, которые продолжают ежедневно работать ради воплощения в жизнь стремлений Евромайдана, сообщило посольство США в Украине на странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

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"Шесть лет назад в этот день отважные украинцы, полные решимости достичь лучшего, европейского будущего, собрались на Майдане и начали требовать изменений. США твердо стоят на стороне украинцев, которые продолжают ежедневно работать ради воплощения в жизнь стремлений Евромайдана", - говорится в сообщении по поводу Дня достоинства и свободы в Украине.

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"Это важное время для Украины - пройти этим курсом, взятым 6 лет назад, который продолжается и по сей день", - заявил уполномоченный США Вильям Тейлор.