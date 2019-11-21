В любой цивилизованной стране мира молятся, привлекают инвестора, а у нас бьют, - Садовый об объявлении ему подозрения. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

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"С утра мы помолились и возложили цветы к могилам наших Героев, которые отдали свои жизни во время Революции Достоинства. Мне позвонили из приемной и сказали, что пришли ребята из НАБУ. Я их попросил подождать, потому что подъехал поздравить наших военных и приехал на работу. И общался с прокурорами Холодницкого. Я очень удивился, что речь идет об участке, который город в 2015 году выставил на торги на инвестиционном конкурсе для создания индустриального парка. Компания победитель заплатила более 50 млн грн. Они поступили в бюджет города. А с 2016 года началось очень большое давление со стороны государственной власти, Генеральной прокуратуры. Фактически компании так и не дали возможности начать строить индустриальный парк, а это фактически 3 тыс. рабочих мест. Я думал, они наоборот хотят поблагодарить, что мы привлекаем инвесторов. Компания за это время уже построила индустриальный парк в Румынии, Чехии. Это одна из крупнейших компаний Европы. Публичная, открытая. Я удивлен. Будет суд, будем отстаивать наши права", - рассказал мэр Львова.

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"Я спокоен. Я понимаю, что должно быть уважение к органом, которые выполняют свою работу, что должно быть уважение к суду. На следующей неделе будет суд, я приеду в Киев. Там, наверное, будет идти речь о залоге. Я буду делать все, чтобы это было максимально публично, открыто, потому что на этом примере нужно показать, что люди, которые создают преграды для развития бизнеса, для создания рабочих мест должны понести наказание. Никто же не наказан за то, что за все эти годы не дали возможности начать строить индустриальный парк", - добавил он.

"В любой цивилизованной стране мира молятся, привлекают инвестора, а у нас бьют. С другой стороны первые лица страны говорят: "Welcome, приходите, создавайте рабочие места". А тут на месте есть проблематика", - резюмировал он.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура официально объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому.