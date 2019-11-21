Экс-нардепа Найема назначили заместителем гендиректора "Укроборонпрома". ВИДЕО

Об этом Мустафа сообщил на брифинге ко Дню достоинства и свободы, передает Цензор.НЕТ.

На брифинге у него спросили, правда ли, что он теперь имеет отношение к "Укроборонпрому". Он подтвердил эту информацию.

"Да, действительно я там сейчас работаю. Заместитель генерального директора", - уточнил он.

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Найем отметил, что в этой стране титаническую работу делает именно исполнительная власть.

"Мы действительно хотим превратить это (Укроборонпром. - Ред.) в нормальный сильный бизнес, а не крышевание политической системы - как это происходило при Януковиче, затем при Порошенко. И я верю, что это возможно. Если вы меня спросите есть ли победа, произойдет ли день когда я скажу: "я все сделал", - нет, ни в одной сфере так не может быть. В этом природа государственной власти и политики: пытаться улучшать все время. А если вы спросите, действительно ли я думаю, что каждый мой шаг может быть на пользу - да , я действительно так думаю. И мы многое сделаем", - сказал Найем.

"Мы конкретно хотим сейчас вытолкнуть оттуда тех людей, которые действительно ничего не делают, коропоратизировать эту систему, создать дивизионы, действительно создать реальное производство оружия, а не прикрываясь войной давать контракты частным компаниям или закупать технику", - добавил он.

На сайте "Укроборонпрома" пока не указано, что Найем является заместителем Абромавичюса.

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