Конкурс на должность главы Госкино завершился безрезультатно: комиссия заявила, что единственный прошедший в финал кандидат Синкевич не набрала необходимое количество баллов. ВИДЕО

Кандидат на должность главы Госкино Юлия Синкевич не прошла по конкурсу. Об этом сама Синкевич сообщила на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Конкурс на должность Председателя Госкино Украины - Раунд IV - финал и game over. Я не прохожу дальше! С днем Достоинства всех!", - написала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Перед последним этапом конкурса на должности глав Института Нацпамяти и Госкино претендуют по 8 человек

Юлия Синькевич, генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, по результатам нескольких этапов отбора председателя Госкино стала единственной претенденткой на должность. Но она не смогла набрать необходимое количество баллов для победы в конкурсе.