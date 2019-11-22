Годовалая девочка на Одесчине отравилась метадоном, который принимала ее мать, - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

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Годовалую девочку каретой скорой помощи госпитализировали в больницу в бессознательном состоянии. Несмотря на опасность, которая угрожала ребенку, ее мать до последнего отказывалась признаваться врачам, что именно могло привести к таким последствиям, чтобы ускорить назначение соответствующего лечения.

Только после того, как медики, проведя ряд реанимационных манипуляций и исследований, констатировали, что маленькая пациентка отравилась метадоном, 33-летняя одесситка призналась, что принимает заместительную терапию и предположила, что дочь могла взять что-то из ее лекарств.

По данному факту в Суворовском отделении полиции начали производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины. За злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, согласно санкции статьи, женщине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Но для того, чтобы привлечь фигурантку к ответственности правоохранителям придется установить место ее нахождения, ведь после своего разоблачения она начала скрываться.

Сейчас врачи принимают все возможные меры для спасения ребенка, состояние девочки до сих пор остается тяжелым, а полицейские - разыскивают ее мать.

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