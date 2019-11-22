Житель Хмельниччины привязал собаку к буксировочному тросу и волочит его по асфальту за своим автомобилем. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, происшествие случилось около неделе назад и полиция задержала жителя Хмельнитчины, издевавшегося над животным.
Новую видеозапись инцидента опубликовал замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в соцсети.
"Живодер по фамилии Байдич В.Г. узнал, что Барсик укусил его мать. Чтобы отомстить, он привязал собаку цепью к автомобилю и тянул Барсика по асфальту причиняя мучения... Байдичу В.Г. подготовлено подозрение по статтье 299 Уголовного Кодекса - "Жестокое обращение с животными", - пишет Геращенко в коментаррии к записи.