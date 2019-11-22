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22.11.19 12:22

Житель Хмельниччины привязал собаку к буксировочному тросу и волочит его по асфальту за своим автомобилем. ВИДЕО камер наблюдения

В сети опубликована новая видеозапись, на которой зафиксирован момент, когда мужчина привязал собаку к буксировочному тросу и волочил за своим автомобилем. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, происшествие случилось около неделе назад и полиция задержала жителя Хмельнитчины, издевавшегося над животным.

Новую видеозапись инцидента опубликовал замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в соцсети.

"Живодер по фамилии Байдич В.Г. узнал, что Барсик укусил его мать. Чтобы отомстить, он привязал собаку цепью к автомобилю и тянул Барсика по асфальту причиняя мучения... Байдичу В.Г. подготовлено подозрение по статтье 299 Уголовного Кодекса - "Жестокое обращение с животными", - пишет Геращенко в коментаррии к записи.

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