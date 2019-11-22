Терпящий бедствие вблизи Одессы танкер выбросило на мель, владелец не разрешает экипажу эвакуироваться. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Одесской обладминистрации.

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По данным ведомства, на данный момент продолжается аварийно-спасательная операция. После доклада пограничников, портовиков, спасателей и медиков на данный момент известно, что на борту находятся трое членов экипажа. Все граждане Украины.

"На борту танкера нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области, однако на нем закончилось топливо, есть проблемы с электричеством.

По предварительным данным, судно кормой село на мель. Дрейф приостановился. Экипаж отказывается подать сигнал SOS и эвакуироваться с судна. Они ждут разрешения от судовладельца и отказываются от любой помощи.

С судовладельцем взяться невозможно. Фактически этот корабль - "серый", без необходимой регистрации. По данным капитана Одесского порта, судовладелец запрещает морякам эвакуироваться. Спасательные суда не могут подойти из-за сложных погодных условий", - сказано в сообщении.

В настоящее время участники штаба согласовывают алгоритм, чтобы эвакуировать экипаж с привлечением помощи с воздуха и воды.

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Как передает корреспондент "Думской", из танкера все-таки вытекает какое-то горючее. На пляже ощущается характерный запах. Кроме того, с борта упали металлические бочки. На месте работают экологи, которые взяли пробы воды.

По данным АМПУ, изначально танкер, принадлежащий компании из Бирмингема, находился в нейтральных водах, но не подавал заявок на вход в Одесский или Южненский морские порты. В среду вечером, в 18:55, судно подало сигнал о том, что терпит бедствие без топлива, с неработающим двигателем. Спасательно-координационный центр Одесса принял сигнал и начал принимать меры, направленные на ликвидацию аварийной ситуации. С судовладельцем была согласована буксировка танкера для постановки к свободному причалу в порту Очаков.

В течение следующих суток буксир GEA, вызванный судовладельцем, пытался взять на буксир аварийный танкер. Но в 18:35 четверга буксирная линия между буксиром GEA и "Делфи" оборвалась. Судно попыталось встать на якорь, но через плохие погодные условия (восточный ветер 18 м/сек, и волны 4-5 баллов) начало дрейф в направлении порта Одесса.

В течение ночи с 21 на 22 ноября перемещения аварийного танкера в акватории порта контролировалось буксиром "Австралия" и спасательным катером. Лишь в половине второго ночи бункеровщику удалось закрепиться якорем на расстоянии около одной мили от берега в районе пляжа "Дельфин". В пять утра 22 ноября медленный дрейф возобновился. Контроль за аварийным танкером осуществляет спасательный катер. Оперативный штаб Одесского порта готов направил к аварийному танкеру буксир BIG частной компании, которая привлечена к проведению операции.

Около 12:25 танкер практически лег на борт. Волны бьют его о волнорез, из пробоины вытекает черная маслянистая жидкость — видимо, мазут. Это уже самое настоящее кораблекрушение.



Фото: Думская