Глава ОП Богдан накануне выборов президента получил аккредитацию в ЦИК как журналист ТСН, - "Схемы". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Радио Свобода, об этом говорится в новом расследовании журналистов проекта "Схемы".

Именно фамилия нынешнего главы ОП была указана первым в перечне из 15 журналистов ТСН на аккредитацию. В Центризбиркоме подтвердили, что распоряжением председателя комиссии Богдан действительно был аккредитован от ТСН и получил пропуск помещение Центризбиркома. Как воспользовался этим правом Богдан и с какой именно целью - неизвестно. Журналисты "Схем" попытались разыскать материалы Богдана-корреспондента, но безрезультатно. Его работу в ТСН не смогли подтвердить ни экс-гендиректор 1+1 Александр Ткаченко, ни бывшая журналистка телеканала Ольга Василевская-Смаглюк, которые представляют в парламенте партию "Слуга народа".

В расследовании также утверждается, что Богдан трижды занимал государственные должности, не прекращая при этом заниматься адвокатской деятельностью, а такое совмещениипротиворечит закону.

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