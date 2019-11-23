Помощник Зеленского Ермак связан с путинским олигархом Ротенбергом, - Прямой. ВИДЕО

Журналисты нового проекта расследований "Watchdogs.Расследования" на телеканале "Прямой" разоблачили Ермака в связях с одиозным путинским олигархом, передает Цензор.НЕТ.

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Раньше компания "Сарыч" была украинской и владела землей в бухте Ласпи, но теперь она перерегистрировалась в России по тамошним законам и сменила владельцев. Год назад ее новыми хозяевами стали люди, приближенные к Аркадию Ротенбергу - другу Путина, строителю Крымского моста и самому токсичному из российских олигархов.

"Господин Ротенберг или какое-нибудь другое лицо из России могли стать владельцем бизнеса в Украине таким образом. Не совсем формально - между капель пройти", - отметил юрист по земельным вопросам Егор Недашковский.

Ермак и ООО "Сарыч" являются партнерами в компании "Интерпромфинанс-безопасность".

Украина перерегистрированные крымские компании не признает, но с точки зрения россиян - люди Ротенберга вошли напрямую в украинский бизнес Ермака и стали его партнерами.

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Сообщается, что журналисты несколько недель пытались договориться об интервью с Андреем Ермаком. Он игнорировал обращения, пока в личной переписке авторы расследования не заявили ему тему. Через своего пресс-секретаря Ермак дал ответ - текстовым сообщением в WhatsApp. Мол, ничего плохого не делал - хотел бы закрыть компанию, но не может.

"Еще задолго до начала войны, я не имел никаких отношений с ООО "Сарыч", как и сейчас, и не несу никакой ответственности за деятельность этого юридического лица или его бенефициаров. Более того, у меня нет связи с ними, и поэтому я все это время не мог закрыть ООО "Интерпромфинанс-безопасность", - говорится в сообщении.