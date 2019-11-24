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24.11.19 19:00

Попавший в ДТП уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба проехал на красный свет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Опубликовано видео ДТП, в котором пострадал уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба. На записи видно, что машина Кулебы начала движение на красный свет.

Видео опубликовало издание "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, что машина Николая Кулебы стоит в правом ряду. Вместо того, чтобы повернуть направо, как предусмотрено правилами, водитель выезжает на перекресток. Это происходит, пока горит красный сигнал светофора.

Советник Министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Фейсбуке описал случившееся вот так:

"К сожалению, 24 ноября в 13.30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное П., 1998 г.р., без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, 1972 г.р., уполномоченного Президента Украины по правам ребенка".

Читайте на Цензор.НЕТ: Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями попал в ДТП, он в реанимации, - СМИ

Геращенко добавил, что оба водителя и двое пассажиров (из них один ребенок) получили телесные повреждения и госпитализированы.

"Нельзя отвлекаться от вождения! Нельзя ехать на красный свет светофора!" - добавил Геращенко.

"Киев оперативный" опубликовал также несколько фотографий с места происшествия.

Попавший в ДТП уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба проехал на красный свет 01
Попавший в ДТП уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба проехал на красный свет 02
Попавший в ДТП уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба проехал на красный свет 03
Попавший в ДТП уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба проехал на красный свет 04

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24 ноября уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП. В машине находились двое его сыновей. Сам Кулеба и один из детей – в реанимации.

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