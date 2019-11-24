Победительницей Детского Евровидения-2019 стала участница из Польши, украинка Иванько заняла 15-е место. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Победила на конкурсе представительница Польши Вики Габор.

Таким образом, в 2020 году году Детское Евровидение снова будет проходить в Польше.

Представительница Украины София Иванько заняла 15-е место, набрав 59 баллов. В частности, в голосовании национальных жюри украинка получила всего 28 баллов, а в онлайн-голосовании получила 31 балл.

Так, по результатам голосования национальных жюри украинка получила баллы от Беларуси (8), Армении (7), Казахстана (6), Сербии и Австралии (по 3), Албании (1).

В прошлом году во время финала Детского Евровидения в Минске победила также представительница Польши Роксана Венгель.

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