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25.11.19 12:40

Российский спецназ прибыл на оккупированный Донбасс для испытания новых образцов вооружения, - разведка. ВИДЕО

Командование ВС РФ продолжает использовать временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей как полигон для подготовки в боевых условиях личного состава подразделений специального назначения ВС РФ и испытания новых образцов вооружения.

Российский спецназ прибыл на оккупированный Донбасс для испытания новых образцов вооружения, - разведка. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В частности, на прошлой неделе в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ прибыли российские спецназовцы со средствами технической разведки и снайперскими винтовками, в т.ч. неустановленного образца.

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"Эти кадровые военнослужащие ВС РФ изучали обстановку в районах передовых позиций с использованием завезенного ими оборудования и выполняли задачи в составе снайперских пар и разведывательных групп", - сказано в сообщении.

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