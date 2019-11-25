Правоохранители задержали в Киеве вора в законе по кличке Дато Сфан. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в г. Киеве.

Работники уголовного розыска столичной полиции совместно с сотрудниками Днепровского управления полиции задержали вора в законе, который в начале нынешнего года незаконно пересек украинскую границу. Приехав в столицу, человек встречался с представителями преступной среды.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, задержанным оказался гражданин Грузии, 1972 года, неоднократно судимый за разбойные нападения. Наказание отбывал в Российской Федерации, где в местах лишения свободы провел 21 год.

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Вор в законе с уголовным прозвищем Дато Сфан был коронован в марте 2014 года в Турции. В Киеве и других регионах намеревался управлять криминальным миром. В частности, собирался организовывать, проводить и непосредственно участвовать в так называемых "сходках" для решения вопросов, связанных с перераспределением сфер влияния. Также он планировал привлекать к преступной деятельности молодежь для сохранения "преступных традиций", добавил руководитель столичной полиции.

В настоящее время решается вопрос о выдворении иностранца за пределы государства и запрета въезда в Украину.