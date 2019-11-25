Экономия, логистика, мобильность, - украинские полярники объяснили, зачем им корабль. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, видео с разъяснением выложено на странице Национального антарктического научного центра.

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"Как известно, недавно правительство Украины, впервые за все годы независимости и спустя почти два десятилетия после последнего рейса украинского судна в Антарктике, выделило средства на приобретение собственного научно-исследовательского судна ледового класса для исследований в Мировом океане и Антарктиде.

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Почему нам нужно собственное судно и какие новые перспективе оно открывает?

- прекращение ежегодного фрахта иностранных судов для обслуживания украинской антарктической станции "Академик Вернадский", то есть все средства пойдут на прямые расходы без "маржи" судовладельцев;

- улучшение доступа к нашей станции: добираться до нее можно будет не только в чрезвычайно короткий летний период, а и с весны по осень, от 5 до 7 месяцев в году;

- появление в составе УАЭ (украинской антарктической экспедиции) морского отряда, то есть возобновление научных исследований Южного океана, который является перспективным регионом с точки зрения природных ресурсов и одновременно ключевым звеном механизма формирования глобального климата планеты;

- участие украинских ученых в совместных исследованиях (в частности геофизических, биологических и морских) не только вокруг архипелага, где находится наша станция, но в самых отдаленных уголках Антарктиды, а в перспективе - и в Арктике, что является актуальным в связи с изменениями климата на нашей Планете;

- возможность кооперироваться в консорциум с другими странами, которые имеют свои полярные станции, но не имеют своего флота, и таким образом вернуть часть вложенных средств;

- качественное ускорение темпов модернизации станции, которая сейчас проходит капитальный ремонт, а в перспективе должна быть расширенной;

- доставка на станцию ​​качественных отечественных продуктов питания, вместо закупки их за рубежом", - говорится в заявлении.

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