"Украинская курва, #баная уборщица заняла мое место в поезде", - польскую студентку отстранили от учебы за оскорбления украинки в интернете. ВИДЕО

Скандал разразился в Варминско-Мазурском университете в Ольштыне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание Wprost.

Студентка-медик разместила в социальной сети видео, в котором пожаловалась на свою соседку по поезду - украинку.

"Она купила только одно место, а я заплатила за два, чтобы было место для ног, потому что я могу себе это позволить. Если украинские женщины не могут себе такое позволить - не отпускайте их. Я должна была бы пойти к кондуктору, но я добрая к животным", - сказала девушка.

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Администрация университета отстранила студентку от занятий и подала в прокуратуру заявление о возможном совершении преступления на почве расизма.

"В университете нет и никогда не будет места для проявлений расистского, ксенофобского или уничижительного поведения к лицам разного пола, расы, этнической принадлежности, национальности, религии, вероисповедания, убеждений, инвалидности, возраста, сексуальной ориентации или обездоленных", - сказано в заявлении учебного заведения.

После этого студентка записала еще одно видеообращение. Она заявила, что не поддерживает национализм и дискриминацию и назвала инцидент "шуткой".

"Простите, я не подумала, я просто дура", - сказала студентка.

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