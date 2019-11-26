Помните о каждом из 13 000 погибших в Украине, когда возникает желание дружить с Путиным, - Сенцов в Европарламенте. ВИДЕО

Об этом он заявил в своей речи в Европарламенте в Страсбурге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Сейчас ведется много разговоров о перемирии с Россией, каких-то переговорахв. Я не верю Путину и призываю вас не верить ему. Россия обязательно обманет. Они не хотят мира на Донбассе, не хотят мира в Украине. Они хотят видеть Украину на коленях, хотят влиять на европейскую политику своим силовым методом. Мы этого не допустим. Мы боролись и будем бороться за свою свободу до самого конца", - сказал он.

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Он подчеркнул, что Украина сейчас является крупнейшим еврооптимистом в мире.

"Для нас нет другого пути развития - это для нас вопрос выживания как для страны. Поэтому каждый раз когда кто-то из вас будет думать, как протянуть руку дружбы Путину через наши головы, помните о каждом из 13 000 погибших в Украине, о сотне наших ребят, которые до сих пор находятся в тюрьмах, которых могут пытать прямо сейчас, о крымских татарах, которых сейчас могут задержать, в их домах проводить обыски, а семьи и дети останутся без родителей. Помните о тех ребятах, которые прямо сейчас в камуфляже вот с таким знаком (флаг Украины. - Ред.) на руке находятся в окопах, рискуют своей жизнью за нашу и вашу свободу. Не забывайте о них, пожалуйста", - обратился Сенцов к присутствующим.