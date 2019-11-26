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26.11.19 21:31

СММ ОБСЕ верифицировала завершение процесса разведения сил в Золотом, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Верификация представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ процесса завершения разведения сил и средств на участке №2 в населенном пункте Золотое прошла 26 ноября в соответствии с договоренностями ТКГ.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил. В сообщении уточняется, что бойцы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали определенные участки, провели демонтаж фортификационных сооружений и объектов военного назначения.

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По словам заместителя председателя СММ ОБСЕ в Украине Марка Этерингтона, украинская сторона выполнила все обязательства Минских договоренностей в части, касающейся процесса разведения сил и средств. Оно произошло зеркально как со стороны Украины, так и с противоположной. Все последующие вопросы будут решаться в рабочем порядке 9 декабря на очередной встрече лидеров стран "нормандской четверки".

СММ ОБСЕ верифицировала завершение процесса разведения сил в Золотом, - пресс-центр ОС 01

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата проведения встречи в "нормандском формате" - 9 декабря в Париже.

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