"Мы таможня - нам все можно!" - в Гоптовке таможенников поймали на контрабанде в особо крупных размерах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В служебных помещениях таможни изъято более 137 тыс. грн., 87 тыс. российских рублей, 760 долларов США, 60 Евро, а также служебную документацию и другие вещественные доказательства, которые приобщены к материалам уголовного производства", - сказано в сообщении.

Следователи смогли установить исполнителей и пособников незаконной схемы.

"Изъяты и направлены на экспертную оценку швейную продукцию, обувь, автозапчасти, косметику и многое другое товара, который планировали отправить на российский рынок", - добавили в МВД.

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Производство расследуется по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Виновным грозит от 5 до 8 лет за решеткой.









