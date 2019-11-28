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28.11.19 20:41

"Мы таможня - нам все можно!" - в Гоптовке таможенников поймали на контрабанде в особо крупных размерах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Россию незаконно поставляли одежду, обувь, косметику, запчасти к автомобилям и другие товары.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В служебных помещениях таможни изъято более 137 тыс. грн., 87 тыс. российских рублей, 760 долларов США, 60 Евро, а также служебную документацию и другие вещественные доказательства, которые приобщены к материалам уголовного производства", - сказано в сообщении.

Следователи смогли установить исполнителей и пособников незаконной схемы.

"Изъяты и направлены на экспертную оценку швейную продукцию, обувь, автозапчасти, косметику и многое другое товара, который планировали отправить на российский рынок", - добавили в МВД.

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Производство расследуется по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Виновным грозит от 5 до 8 лет за решеткой.

Мы таможня - нам все можно! - в Гоптовке таможенников поймали на контрабанде в особо крупных размерах 01
Мы таможня - нам все можно! - в Гоптовке таможенников поймали на контрабанде в особо крупных размерах 02
Мы таможня - нам все можно! - в Гоптовке таможенников поймали на контрабанде в особо крупных размерах 03
Мы таможня - нам все можно! - в Гоптовке таможенников поймали на контрабанде в особо крупных размерах 04
Мы таможня - нам все можно! - в Гоптовке таможенников поймали на контрабанде в особо крупных размерах 05

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