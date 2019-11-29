Мы сегодня стали свидетелями отсутствия как правоохранительной, так и судебной системы, - Пашинский о решении суда. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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После решения суда продлить арест Сергея Пашинского на 60 дней, Пашинский обратился к Генпрокурору Руслану Рябошапке, который является старшим группы прокуроров в данном деле.

"Уважаемый господин, когда-то Наполеон сказал одну вещь: это больше чем преступление, это ошибка. Никого не удивить преступлениями наших правоохранителей. Но то, что вы сделали - вы сделали ошибку не по отношению ко мне, вы не сломаете меня. Я, стиснув зубы, буду выдерживать эти фальсификации, эту ложь. Вы ломаете остатки судебной системы, вы ломаете этих несчастных прокуроров, которые вынуждены, пряча глаза, выступать в этом деле. И я просто хочу сказать одно: мы сегодня стали свидетелями отсутствия как правоохранительной, так и судебной системы", - заявил Пашинский.

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Защита Сергея Пашинского считает, что ему угрожает опасность. Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил адвокат Пашинского Андрей Федур.

"Убийство ему угрожает. И этому есть реальные доказательства, есть соответствующие материалы", - сказал адвокат Федур.

На вопрос о том, от кого такая угроза существует, адвокат сказал: "враги Украинского государства".

"Это решение является абсолютно своевольным, нет ничего общего с соблюдением прав человека. Нет ничего общего со справедливым судом. Это грубое нарушение статьи 6 Европейской конвенции. Я хочу обратить внимание на то, что я говорил в судебном заседании, какие приводил аргументы, вы слышали и вы можете сделать свои собственные выводы – кто был более убедителен в процессе – я или публичное обвинение. Мне кажется, что я", - прокомментировал Федур решение суда.

"Но, когда я взял на себя защиту, и когда 4 ноября было сообщено о подозрении Пашинскому, то меня предупредили, что он будет арестован, что он будет содержаться под стражей все время, и он получит приговор – 8 лет лишения свободы. Я с этим не согласился, и я взял на себя его защиту. И я уверен, что даже при той страшной атаке, которая оказывается на судебную ветвь власти, когда говорят, что уже с Верховным Судом, Высшим советом правосудия будут разговаривать в рамках уголовных производств, то понятно, что со следственным судьей Печерского суда, также они будут разговаривать таким образом", - акцентировал адвокат.

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"Возможно, какой-нибудь простой человек еще сможет защититься в суде, но если это политический заказ, как в этом случае, фактически реальной возможности защититься нет. Я такими делами занимаюсь со второй половины 90-х. При каждой смене президента в Украине у меня такие производства. Это каждый раз. Я так понимаю, что, пожалуй, еще две смены президентов я буду заниматься такими вещами. К сожалению. И это проблема не Пашинского – это наша с вами собственная трагедия. Я знаю это по собственному опыту. Я имел такие вот "оценки", такие "подарки" от каждого из наших президентов", - резюмировал Федур.

Он отметил, что будет подавать апелляцию на решение суда.

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

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Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

18 октября судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.

29 ноября суд продлил на два месяца арест Пашинского.