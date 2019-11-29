На Харьковщине ночью взорвали банкомат, похищено более 2 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сообщение о том, что в Первомайском произошел взрыв банкомата поступило в полиции 29 ноября в 2:59.

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В результате происшествия никто из граждан не пострадал. По заключению специалистов взрывотехнического управления областного главка полиции, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. Сумма похищенных средств составила более 2 миллионов гривен





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Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст.185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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