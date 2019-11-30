Патрульные спасли мужчину, который хотел прыгнуть с моста в Киеве, - полиция. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил патрульная полиция Киева.

В четверг, около 4 часов утра, патрульные обнаружили мужчину, который сидел на перилах моста. Подойдя ближе, чтобы с ним пообщаться, инспекторы узнали, что он в отчаянии и намерен прыгнуть вниз. Гражданин не подпускал к себе полицейских, поэтому общаться пришлось на расстоянии.

Мужчина рассказал, что у него проблемы в семье после смерти его матери. Жена ушла и забрала детей. Кроме того, сестра перестала общаться с ним.

Чтобы отвлечь внимание мужчины командир роты Александр Прокопенко предложил записать свой номер телефона, в то время как его коллега Сергей Кругляк быстро подбежал и схватил потенциального самоубийцу за руки. Мужчину посадили в служебный автомобиль и вызвали медиков.

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