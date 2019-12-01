В России автобус с пассажирами упал с моста - 19 погибших. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное подразделение медицины катастроф.

"Количество пострадавших в результате ДТП с автобусом, упавшим в реку с моста в Забайкальском крае, выросло до 18 человек, еще 15 погибли", - говорится в сообщении.

В МЧС России эту информацию подтвердили и уточнили, что, предварительно, всего в автобусе было 44 человека.

Позже "Интерфакс" сообщил, что число погибших увеличилось до 19.

Авария произошла на 60-м км автодороги Могойтуй - Сретенск - Олочи. Причиной ДТП стало лопнувшее колесо у автобуса Kia Granbird. Автобус следовал из Сретенска в Читу. Протяженность этого маршрута 360 км.

Автобус пробил ограждение и упал с моста. По предварительной информации, автобус принадлежит частному предпринимателю, который занимается туристическими перевозками.

Прокуратура Забайкальского края начала проверку по факту падения пассажирского автобуса с моста в реку.

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15 человек погибли при падении туристического автобуса с моста в реку в Сретенском районе Забайкальского края. Ещё 18 пострадали. Всего, по данным ТАСС, в нём находилось 43 человека.



По предварительной версии, у автобуса лопнуло колесо. pic.twitter.com/EjSbtiuFbl — Лентач (@oldLentach) 1 декабря 2019 г.

Возможной причиной ДТП стало лопнувшее колесо. Водитель не справился с управлением и вылетел с моста. Спасатели опасаются, что автобус уйдет под лед.



@tv360ru pic.twitter.com/2pywzpwZWX — Максим Легков (@milegkov1966) 1 декабря 2019 г.





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