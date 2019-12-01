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01.12.19 12:05

В России автобус с пассажирами упал с моста - 19 погибших. ВИДЕО

В Забайкальском крае Российской Федерации автобус с пассажирами упал с моста в реку. Погибли 19 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное подразделение медицины катастроф.

"Количество пострадавших в результате ДТП с автобусом, упавшим в реку с моста в Забайкальском крае, выросло до 18 человек, еще 15 погибли", - говорится в сообщении.

В МЧС России эту информацию подтвердили и уточнили, что, предварительно, всего в автобусе было 44 человека.

Позже "Интерфакс" сообщил, что число погибших увеличилось до 19.

Авария произошла на 60-м км автодороги Могойтуй - Сретенск - Олочи. Причиной ДТП стало лопнувшее колесо у автобуса Kia Granbird. Автобус следовал из Сретенска в Читу. Протяженность этого маршрута 360 км.

Автобус пробил ограждение и упал с моста. По предварительной информации, автобус принадлежит частному предпринимателю, который занимается туристическими перевозками.

Прокуратура Забайкальского края начала проверку по факту падения пассажирского автобуса с моста в реку.

ВНИМАНИЕ! Видео не рекомендуется смотреть людям с неустойчивой психикой. 

В России автобус с пассажирами упал с моста - 19 погибших 01

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