Сегодня нет политической воли победить на Донбассе военным путем и они нам тулят московский "мирный" план, - комбат Гергерт. ВИДЕО

Об этом он заявил в эфире на телеканале НТА, информирует Цензор.НЕТ.

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"Мост, свет, вода и мирные переговоры, лишь бы это (оккупированные земли Донбасса. - Ред.) интегрировать - абсолютный Путинский план, известный нам все эти шесть лет. Пугает танками и артиллерией, завел солдат, завел диверсионные группы - и мы идем на это. Люди, прочувствуйте просто, почему вы не верите, что мы можем их победить? Мы это доказали. Почему мы боимся всегда сказать о военном пути?", - задал он вопрос аудитории.

По его мнению, Служба безопасности Украины за год своей профессиональной деятельности "ликвидирует всех".

"Она создаст там фейковые партии, она их разбалансирует полностью, рассорит между собой. У нас есть все рычаги для этого. Наша дипломатия будет давить снаружи. Мы выиграем все суды. Потому что они не правы, они на нас напали, убили, разграбили нас. Нам нужно это делать", - уверен Гергерт.

Он заявил, что высшие чины и народ запугивают сейчас, однако только силами СБУ можно решить этот конфликт.

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"Сегодня политической воли нет и они нам тулят московский "мирный" план: мир, пенсии им, воду отремонтировать. На Донбассе против нас воюют уже другие люди. Они нас не воспринимают. План Путина в том, чтобы нам их впихнуть. Мы можем их победить военным способом", - уверен Гергерт.