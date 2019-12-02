"На допрос не пойду... Не пойму, почему ГБР не занимается теми, у кого до черта квартир и мазерати, у кого проститутки по $100 и кто сидел за изнасилование", - Звиробий. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на митинге в ее поддержку под стенами ГБР.

"На допрос я не пойду потому, что в вызове в ГБР не идет речь о допросах. Пусть они мне напишут: "Вы, подозреваемая, вызываетесь на допрос" или "Вы, свидетель, вызываетесь на допрос", тогда я как гражданка, которая все равно не будет уважать ГБР, может быть, даже приду. Но все равно остается риторическим вопрос: "Какого черта ГБР имеет ко мне дело, если я не госслужащий... Я не понимаю, по какой причине не занимаются людьми, у которых до черта квартир и мазерати, у которых проститутки по сто баксов и которые сидели за изнасилование, педофилами... И всеми этими тварями рекомендую заниматься ГБР", - сказала Звиробий.

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