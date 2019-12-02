Закон о госбюджете-2020 передан на подпись президенту, - Разумков. ВИДЕО

Во время брифинга после согласительного совета фракций парламента он сообщил, что 2 декабря документ направлен на подпись президенту, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, Рада вложилась в сроки подачи госбюджета, хотя были определенные задержки.

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"Обрабатывали наши управления для того, чтобы выйти на качественный документ. Это техническая работа. Плюс, это связано с тем, что я был в командировке. Я думаю, что на бюджет это точно отрицательно не повлияет", - отметил спикер парламента.

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Напомним, 14 ноября Верховная Рада приняла законопроект №2000 "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".