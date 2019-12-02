"Стреляли из дома. Карабин. Калибр 7,62. На месте преступления найдена коробка-гильзоуловитель", - полиция об убийстве ребенка в центре Киева. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Наши специалисты, наши следователи и оперативники нашли оружие, из которого было осуществлено это убийство", - сказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на брифинге в Киеве в понедельник.

В свою очередь начальники столичного главка полиции Андрей Крищенко сообщил, что выстрел был произведен из карабина калибра 7,62.

Кроме того, по словам Клименко, правоохранители определили, из какого здания стреляли преступники.

"После того, как мы установили траекторию полета пули, мы смогли определиться, приблизительно, из какого здания велась стрельба и после этого вышли на исполнителей этого преступления", - отметил он.

В свою очередь начальники столичного главка полиции сообщил, что задержаны двое подозреваемых – "молодые люди 18 и 19 лет" и они не являются жителями Киева.

По словам Крищенко, процессуально, подозрение задержанным правоохранители еще не предъявили.

Клименко рассказал, что правоохранители рассматривают в качестве основных версии совершения преступления – бытовые проблемы, хозяйственная и профессиональная деятельность Соболева.

В свою очередь, начальник столичного главка добавил: "одна из версий, что причина выстрела - финансово-экономическая деятельность отца".

При этом от отметил, что "в настоящий момент не проводится проверка на связь потерпевшего с террористами", а сразу после совершения преступления Соболеву было предоставлено полицейское сопровождение.

Напомним, вечером 1 декабря неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу. В Киеве была введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника.

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