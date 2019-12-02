Зеленский: Мы нашли интересное решение, которое позволит уменьшить тарифы почти наполовину. ВИДЕО

Об этом он сказал в своем еженедельном видеообращении к украинцам, записанном в спортзале, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы почти наполовину. Это будет отдельная программа, мы готовим эту информацию, этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваш счет", - сказал Зеленский.

Зеленский напомнил, что правительство Украины утвердило программу "Гарантированная цена на газ".

"Цена на газ еще уменьшилась на 7%, работаем над тем, чтобы снижение было еще больше. Также была встреча с правительством на Банковой в Офисе президента по вопросу тарифов. Мы работаем над тем, чтобы этой зимой были уменьшены платежки за отопление", - указал он.

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