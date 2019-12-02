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02.12.19 20:06

Украинский ракетный катер "Прилуки" провел совместную тренировку в Черном море с французским корветом "Commandant Birot". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

1 декабря в акватории Черного моря состоялись совместная тренировка типа PASSEX с участием ракетного катера "Прилуки" Военно-Морских Сил Украины и корвета ВМС Франции "Commandant Birot".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Во время выполнения совместных маневров в открытом море, корабли отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами НАТО. Основное внимание уделялось совершенствованию навыков и действий экипажей кораблей во время выполнения задач в составе группы кораблей.

Украинский ракетный катер Прилуки провел совместную тренировку в Черном море с французским корветом Commandant Birot 01

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"Общие задачи с военными кораблями НАТО это большой опыт и возможность отработать элементы по сигналам MTP, которые нам позволяют совершенствоваться и выполнять совместные задачи на высоком уровне", - подчеркнул командир ракетного катера "Прилуки" капитан 3-го ранга Владимир Углинский.

Украинский ракетный катер Прилуки провел совместную тренировку в Черном море с французским корветом Commandant Birot 02
Украинский ракетный катер Прилуки провел совместную тренировку в Черном море с французским корветом Commandant Birot 03

В мероприятии приняли участие курсанты Института ВМС НУ "ОМА", которые получили важный опыт взаимодействия с иностранным кораблем при выполнении тренировок в море.

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Украинский ракетный катер Прилуки провел совместную тренировку в Черном море с французским корветом Commandant Birot 04

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