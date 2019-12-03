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03.12.19 00:08

Ни одна страна, которая не является членом Альянса, не приглашена, - Кулеба пояснил отсутствие Зеленского на саммите НАТО в Лондоне. ВИДЕО

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба объяснил почему Президент Украины Владимир Зеленский не поехал в Лондон на юбилейный саммит НАТО.

Об этом чиновник рассказал в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Речь идет о юбилейной встрече лидеров стран - членов Альянса, и они между собой договорились, что это будет встреча без стран-партнеров. Ни одна страна, которая не является членом НАТО, для участия в этом мероприятии не приглашена.

Паралельно с этим мероприятием проходит конференция, которая не является частью встречи лидеров, это просто конференция, в которой действительно будут участововать министр иностранных дел Грузии и министр иностранных дел Украины. Но ни президент Зеленский, ни глава другой страны - партнера НАТО не получал приглашения посетить это мероприятие", - сказал Кулеба.

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Он выразил уверенность, что если бы такое предложение поступило и формат был бы другой, то Зеленский это мероприятие посетил бы. 

Напоминаем, 3-4 декабря 2019 года в Лондоне в ознаменование 70-летия НАТО состоится встреча на высшем уровне лидеров Альянса.

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