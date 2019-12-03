Вятрович принес присягу нардепа. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Вятрович включен в список партии "Европейская солидарность".

"Клянусь на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников. И пусть в этом поможет мне Бог. Слава Украине!" - зачитал текст присяги Вятрович.

Напомним, 12 ноября Верховная Рада приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народным депутатом Ириной Луценко (фракция "Европейская Солидарность"). Она подала соответствующее заявление еще 4 ноября, объяснив свое решение состоянием здоровья.

Согласно избирательному списку "ЕС", ее место в парламенте должна была занять Наталья Бойко (№24 списка). Однако Бойко решила не брать мандат и подала в ЦИК заявление об отказе баллотироваться. Свой отказ от депутатского мандата она объяснила намерением продолжать реформы в энергетической сфере.

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