Украинские воины ответным огнем подавили атаки наемников РФ вблизи Лебединского, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По данным ведомства, с 07:30 утра противник начал обстрел позиций украинских сил в районе Лебединского: "С направления от Саханки оккупанты применяли противотанковые и автоматические станковые гранатометы, стрелковое вооружение. Наши воины применили в ответ крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие и в течение 25 минут заставили оккупантов прекратить обстрел".
"По имеющейся информации, боевых потерь среди наших героев с начала текущих суток нет", - сказано в сообщении.