"Мы смеемся потому, что вы лжете. Этот человек пьяный или обкуренный. Вы в России искажаете историю", - глава муниципалитета Праги Новотны на шоу пропагандистки Скабеевой. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, свои заявления Новотны сделал в студии "60 минут" кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой, во время обсуждения роли Русской освободительной армии в освобождении Праги и намерения муниципалитета поставить памятник бойцам РОА погибшим в боях с нацистами за чешскую столицу.

Вероятнее всего, Новотны следил за разговорами в студии перед включением в эфир и уже с самого начала своего участия в программе сказал о лживых заявлениях гостей студии, а в перерывах своей речи жестами показывал свое отношение к этим заявлениях.

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"Я улыбаюсь потому, что вы лжете. Мы не ставим памятник Власову. Это бессмыслица. Мы ставим памятник солдатам РОА, которые погибли при освобождении Праги. Я не понимаю пьяный или обкуренный этот человек, который только что это говорил... Вы искажаете в России историю. Мы смеемся над этим, но ничего не имеем против России. Нас не касается ваше мнение - вы лжете и нам не интересно то, что вы говорите... Вы скажите этому пьяному или обкуренному человеку, что на Нюренбергском процессе ничего не говорили о власовцах и никогда не говорите о том как расстреливали поляков - вы расстреливали поляков в Катыне, вы договаривались с Риббентропом...", - сказал Новотны пропагандистам.

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