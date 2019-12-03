ДТП в нетрезвом виде - до 5 лет тюрьмы, превышение скорости на 50 км/час - штраф 3400 грн., езда без прав - 10200, - МВД предлагает усилить ответственность водителей. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете программы "Поліцейська хвиля".

В МВД предлагают увеличить ответственность до 5 лет тюрьмы за совершение в нетрезвом состоянии ДТП, которое повлекло тяжелые последствия и инициируют увеличение штрафов. В частности, за управление автомобилем людьми, которые не получали водительского удостоверения или лишенных удостоверения судом, в МВД предлагают наказывать штрафом в размере 10200 гривен. За превышение скорости более чем на 50 км/час - 3400 гривен. Новый законопроект будет предусматривать право полицейских останавливать и проверять водителей на трезвость. Суды будут лишены права передавать дела водителей, которых поймали в состоянии алгольного опьянения, на рассмотрения трудового коллектива и закрывать такие дела из-за их незначительности.

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