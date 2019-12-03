Зеленский анонсировал запуск госпрограммы "Возвращайся и оставайся", кредиты в 1,5 млн грн для развития своего бизнеса. ВИДЕО

Об этом он рассказал в своем видеообращении на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Мы запускаем новую государственную программу "Возвращайся и оставайся". Первый этап: доступные кредиты для собственного дела. Для тех, кто хочет начать или расширить собственный бизнес", - рассказал глава государства.

Согласно программе, предоставляется кредит на сумму 1,5 млн грн на 5 лет.

"5% для действующего или нового бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места. 7% для нового или действующего бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новый рабочие места. Но если вы нанимаете нового работника, за кожного ставка будет снижаться на 0,5%. И 9% для тех, кто уже работает, имеет выручку от 25 до 50 млн и хочет расширить собственное дело", - заявил Зеленский.

"Если вы давно хотели открыть собственную кофейню, автосервис, барбершоп или же расширить свой магазинчик, сыроварню, производство мебели, любое дело, пожалуйста, возвращайтесь и оставайтесь. Давайте строить успешную и процветающую Украину", - подытожил Зеленский.

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