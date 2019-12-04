6-этажное здание учебного корпуса колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса горит в Одессе: есть пострадавшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС, передает Цензор.НЕТ.

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"Ориентировочная площадь пожара 700 м.кв. Сейчас к тушению привлечены 65 человек личного состава и 16 единиц техники. Проводится эвакуация", - говорится в обнародованном 10.49 среды сообщении.

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В ГСЧС отметили, что информация о пострадавших в результате ЧП уточняется.

"По состоянию на 11:20, площадь пожара ориентировочно составляет 1000 кв.м, существует угроза обрушения конструкций и распространения огня", - добавили позже в ГСЧС.

Прямо сейчас горит дом-памятник архитектуры на Троицкой, 25, пишет Думская. Как сообщают очевидцы, в окне третьего этажа видно пламя. На месте ЧП много дыма. Шестиэтажное здание на углу Пушкинской и Троицкой улиц известно как доходный дом Асвадурова. Построено в 1914 году по проекту архитекторов Чернигова и Гольденберга. Сейчас там размещается ряд фирм и учреждений, в том числе институт морской биологии, одесский филиал института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

На месте очень много скорых. Пострадали не менее 10 человек. Официально в пресс-службе горсовета на данный момент подтверждают госпитализацию двух пострадавших в результате пожара. В связи с происшествием мэрия отложила заседание исполкома. Городской голова Геннадий Труханов прибыл на Троицкую.

Горят помещения колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Внутри еще остаются студенты. По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые учащиеся прыгали на припаркованные машины с пятого этажа.

В огне и кабинеты института морской биологии. Сотрудники говорят, что внутри могут оставаться их коллеги. "Все произошло внезапно, пошел черный чадный дым, еле выбрались из здания", — рассказал нам один из биологов.









































