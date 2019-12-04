Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
04.12.19 12:07

"Спецоперация века... А вот и Труба... Для прикрытия выхода использовали бус и "танцы" с зонтами", - закрытая вечеринка на годовщину работы ГБР в ресторане Киева. ВИДЕО

Когда сотрудники Государственного бюро расследований заметили, что у ресторана дежурит пресса, они вызвали полицию, а после покинули заведение под прикрытием служебного микроавтобуса.

Видео с вечеринки директора Государственного бюро расследований Романа Трубы засняли журналисты программы Bihus.info, сообщает Цензор.НЕТ.

Празднование состоялось в дорогом итальянском ресторане Vero Vero 29 ноября, через 10 дней после того, как в интернет попали аудиозаписи, сделанные в кабинете Трубы. На них мужчина с голосом как у директора ГБР согласовывает свои действия с Офисом президента.

По данным журналистов, отмечали годовщину создания Бюро. В ресторан прибыли сам Роман Труба, его первая заместительница Ольга Варченко, сотрудники львовского теруправления ГБР.

Слушайте на Цензор.НЕТ: "У нас что, адекватных дел нет?" - Труба обсуждает со следователем Корецким производства относительно Порошенко. АУДИО

Когда участники празднования заметили у ресторана журналистов, они вызвали полицию. После этого сотрудники Bihus.info через пресс-службу попросили Романа Трубу прокомментировать происходящее.

Праздник пошел на убыль. Его участники покидали ресторан под прикрытием служебного микроавтобуса, который пригоняли как минимум дважды. Кроме того, в сухую ясную погоду посетителей ресторана провожали от дверей заведения до автомобилей люди с зонтиками, закрывавшие их от телекамеры.

Также на Цензор.НЕТ: "Быстро, нах#й, закрывайте это дело бл#дское": Труба обсуждает с главой патронатной службы ГБР Удовиченко дело против нефтяных интересов Коломойского. АУДИО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100