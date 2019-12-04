"Спецоперация века... А вот и Труба... Для прикрытия выхода использовали бус и "танцы" с зонтами", - закрытая вечеринка на годовщину работы ГБР в ресторане Киева. ВИДЕО

Видео с вечеринки директора Государственного бюро расследований Романа Трубы засняли журналисты программы Bihus.info, сообщает Цензор.НЕТ.

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Празднование состоялось в дорогом итальянском ресторане Vero Vero 29 ноября, через 10 дней после того, как в интернет попали аудиозаписи, сделанные в кабинете Трубы. На них мужчина с голосом как у директора ГБР согласовывает свои действия с Офисом президента.

По данным журналистов, отмечали годовщину создания Бюро. В ресторан прибыли сам Роман Труба, его первая заместительница Ольга Варченко, сотрудники львовского теруправления ГБР.

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Когда участники празднования заметили у ресторана журналистов, они вызвали полицию. После этого сотрудники Bihus.info через пресс-службу попросили Романа Трубу прокомментировать происходящее.

Праздник пошел на убыль. Его участники покидали ресторан под прикрытием служебного микроавтобуса, который пригоняли как минимум дважды. Кроме того, в сухую ясную погоду посетителей ресторана провожали от дверей заведения до автомобилей люди с зонтиками, закрывавшие их от телекамеры.

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