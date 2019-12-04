"#б твою мать, вызывай нах#й милицию!" - задержание уклониста от воинской службы сотрудниками херсонского военкомата. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ХерсонDaily, на обнародованных кадрах видно, как в почтовое отделение, где он работал, пришли военные, призывник пытался связаться с начальником, чтобы объяснить ситуацию. Сотрудники военкомата не стали дожидаться, пока он решит рабочие вопросы, и буквально выволокли его на улицу, где посадили в свой автомобиль и увезли.

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И.о. замначальника Новотроицкого отделения Нацполиции Евгений Басов рассказал, что работник почты ранее дважды получал отсрочку от призыва - сначала из-за учебы в вузе, а потом после рождения ребенка. Сейчас ему 26 лет, а для отсрочки оснований уже нет.

При этом Басов отметил, что призывник не отказывался общаться с военными, но попросил их подождать, пока он вызовет начальника, и тот закроет почтовое отделение.

"Ведь он отвечает за его имущество. А офицеры ничего и слышать не хотели: начали хватать его за руки и за шиворот, оставив четко видимые ссадины, и в конце концов вытащили на улицу. Где напуганный призывник громко завопил: "Люди! Помогите!", - рассказал полицейский.

В итоге потерпевший прошел судебно-медицинскую экспертизу, которая показала наличие телесных повреждений в результате действий военных.

По данному факту начато уголовное расследование.

"Я не мог не спросить у районного военного комиссара, почему он и его подчиненные действовали так жестко. И услышал сокрушенное признание: "Переборщили", - добавил Басов.