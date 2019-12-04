Зеленский о нормандской встрече: "Хочу действий со сроками". ВИДЕО (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на совместном с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левеном брифинге.

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"По поводу коммюнике. Оно обсуждалось еще в сентябре представителями всех сторон. Прошло время, многое изменилось. На повестке дня будут те вопросы, которые в коммюнике, но я жду более развернутых ответов. Потому что ответы - это просто слова. Я хочу действий со сроками. Поэтому я не знаю, удастся нам или нет", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Количество сценариев на столе у Путина в разы превышает наши ожидания", - Зеркаль о предстоящей нормандской встрече

Ранее сообщалось, что на координационном совещании в Офисе президента утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

9 декабря в Париже запланирован саммит лидеров нормандской четверки: Украины, Германии, Франции и России.

Во время саммита состоится первая встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Встреча пройдет в официальной резиденции президента Франции Елисейском дворце.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что во время встречи в нормандском формате поднимет вопрос о прекращении огня на Донбассе.