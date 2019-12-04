Пожар в Одесском колледже локализован на площади в 4 тыс. кв. м, 9-10 человек до сих пор не выходят на связь, - ГСЧС. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"В 14:18 пожар локализован на площади 4000 кв.м", - говорится в сообщении.
Как сообщила спикер ГСЧС в Одесской области Ольга Сафронова, работы по ликвидации пожара продолжаются.
"На данный момент количество пострадавших - 20 человек. 7 из них - сотрудники ГСЧС. Информация о погибших остается неизменной".
По ее словам, около 9-10 людей до сих пор не выходят на связь. Среди них и ученики, и руководство колледжа.
Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.
В результате пожара скончалась одна из преподователей колледжа.
Ранее сообщалось, что площадь возгорания колледжа увеличилась до 3 тыс. кв. м.