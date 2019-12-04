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04.12.19 16:20

Суд над подозреваемыми в убийстве ребенка Лаврегой и Семеновым проходит в закрытом режиме из-за угрозы их жизням, - прокурор. ВИДЕО

Судебный процесс над подозреваемыми в убийстве трехлетнего сына бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева Андреем Лаврегой и Алексеем Семеновым проходит в закрытом режиме, поскольку их жизням угрожает опасность.

Об этом сообщил прокурор в комментарии ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

"До начала судебного рассмотрения суд огласил, что по результатам рассмотрения ходатайства судом принято решение о закрытом судебном заседании. В то же время могу сообщить с чем это связано - к обоим подозреваемым применены меры безопасности, поскольку существуют обстоятельства, которые угрожают их жизни", - сообщил он.

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Напомним, вечером 1 декабря в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу. Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. 2 декабря были задержаны подозреваемые.

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