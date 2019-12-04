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04.12.19 22:14

Двое рэкетиров задержаны в Днепре при получении 50 тыс. грн, - Нацполиция. ВИДЕО

В Днепре сотрудники полиции задержали двух злоумышленников, которые угрожая физической расправой и уничтожением имущества, под надуманным предлогом погашения несуществующего долга, вымогали у людей деньги.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Депаратмент коммуникации Национальной полиции.

"13 ноября злоумышленники затащили в автомобиль жителя Петропавловского района, приставили пистолет и приказали отдать им 50 тыс. гривен. Когда мужчина сообщил, что не имеет такой суммы, предложили взять кредит в банке. Опасаясь физической расправы, пострадавший согласился, после чего его привезли в один из банков в г. Днепр", - говорится в сообщении.

В ходе расследования полицейские установили, что к вымогательству денег причастны двое жителей г. Первомайска 25 и 32 лет. Членов преступной группы задержали сегодня, 4 декабря, в ходе спецоперации в Днепре в момент передачи им денег.

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Двое рэкетиров задержаны в Днепре при получении 50 тыс. грн, - Нацполиция 01

Злоумышленникам грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 189 УК Украины (вымогательство), которая предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Полиция устанавливает других членов группировки и также людей, пострадавших от их действий.

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